У Туреччині митники вилучили рекордну партію канабісу

Фото: вилучені наркотики (ntv.com)

За фактом відкрито кримінальне провадження

У Туреччині митники пропускного пункту в Іпсалі на кордоні з Болгарією встановили новий рекорд із вилучення наркотиків, а саме 1,5 тони канабісу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NTV.

Митники підкреслили, що вантаж наркотиків був зареєстрований як найбільший за обсягом, вилучений за один раз.

Фото: вилучені наркотики

"Митна охорона контрольно-перепускного прикордонного пункту Іпсала вилучила 1,5 тонни канабісу. Цей вантаж наркотиків був зареєстрований як найбільший за обсягом, вилучений за один раз", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що вантаж прибув з Албанії. Одна і та сама компанія направила через той самий перепускний пункт у Туреччину спочатку одну вантажівку із соєю, а в другій вантажівці були наркотики, замасковані під сою.

У ході ренгенографічної перевірки митники помітили різницю у щільності вмісту мішків у першій та другій вантажівках, тому другу вантажівку відправили на додаткову перевірку. Після її відкриття у мішках замість сої виявили канабіс. Загалом було вилучено 1 тонну 524 кілограми канабісу в 152 мішках по 10 кілограмів.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Було затримано водія вантажівки та ще двох осіб, триває слідство.

Нагадаємо, у 2009 році поліція Туреччини в ході рейду на південному сході країни вилучила 3,9 т гашишу.

Як писало РБК-Україна, у 2017 році Прикордонна служба Болгарії затримала на кордоні партію у 214 кілограм героїну на кордоні між Болгарією та Туреччиною. Вартість вилученої партії болгарські правоохоронці оцінили в 7 мільйонів євро.