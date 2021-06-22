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В Турции при столкновении гидроциклов погиб украинский турист

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Турции, неподалеку от курортного города Кемер, в результате столкновения двух гидроциклов погиб 28-летний украинец.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

По данным издания, украинский турист Виталий Галушко взял на прокат гидроцикл в 5-звездочном отеле и вышел в море. В это же время другие отдыхающие из Украины - 28-летний Александр и 24-летняя Юлия Харценко взяли другой водные мотоцикл и отправились прокатиться в этом же районе.

Около 12:00 по местному времени (совпадает с киевским), они столкнулись.

После аварии Галушко оказался в воде без сознания. Его достали спасатели и доставили в частную клинику районного центра. Однако несмотря на усилия врачей его спасти не удалось. По факту инцидента турецкая прокуратура начала расследование.

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