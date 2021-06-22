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У Туреччині при зіткненні гідроциклів загинув український турист

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Туреччині, неподалік від курортного міста Кемер, в результаті зіткнення двох гідроциклів загинув 28-річний українець.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

За даними видання, український турист Віталій Галушко взяв на прокат гідроцикл в 5-зірковому готелі і вийшов в море. В цей же час інші відпочиваючі з України - 28-річний Олександр та 24-річна Юлія Харценко взяли інший водні мотоцикл і вирушили покататися в цьому ж районі.

Близько 12:00 за місцевим часом (збігається з київським), вони зіткнулися.

Після аварії Галушко опинився у воді без свідомості. Його дістали рятувальники і доставили в приватну клініку районного центру. Однак незважаючи на зусилля лікарів його врятувати не вдалося. За фактом інциденту турецька прокуратура почала розслідування.

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погиблиТурциятуристы