В Турции сообщили, что два больших десантных корабля РФ вошли в акваторию Черного моря

Два больших десантных корабля Северного флота России прошли протоку Босфор в Турции. Они вошли в акваторию Черного моря.

"ВМС России "Александр Отраковский", вошедшие вчера утром в пролив Дарданеллы со стороны Эгейского моря, и военный корабль "Кондопога" с бортовым номером 027 завершили переход через Босфор в 07:30", - пишет издание.

Напомним, также сегодня отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Всего туда направили 15 кораблей.

РБК-Украина писало, что 15 апреля стало известно, что Россия закроет часть Черного моря вблизи Керченского пролива для иностранных военных кораблей. Акватория будет закрыта со следующей недели до октября 2021 года. В Украине назвали такие действия России грубейшим нарушением международного права.