У Туреччині повідомили, що два великих десантних кораблі РФ увійшли в акваторію Чорного моря

Два великі десантні кораблі Північного флоту Росії пройшли протоку Босфор в Туреччині. Вони увійшли в акваторію Чорного моря.

"ВМС Росії "Александр Отраковский", увійшли вчора вранці в протоку Дарданелли з боку Егейського моря, і військовий корабель "Кондопога" з бортовим номером 027 завершили перехід через Босфор у 07:30", - пише видання.

Нагадаємо, також сьогодні загін російських кораблів Каспійської флотилії пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці і зайшов у Чорне море. Всього туди направили 15 кораблів.

РБК-Україна писало, що 15 квітня стало відомо, що Росія закриє частину Чорного моря поблизу Керченської протоки для іноземних військових кораблів. Акваторія буде закрита з наступного тижня до жовтня 2021 року. В Україні назвали такі дії Росії грубим порушенням міжнародного права.