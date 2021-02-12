В Турции смерч и ураган. Пострадали по меньшей мере 16 человек

В турецкой провинции Измир в ночь на 12 февраля из-за шквального ветра и смерчей пострадали по меньшей мере 16 человек. Повреждения также получили десятки зданий, сооружений и транспорт.

Экстренные службы госпитализировали раненых и направили усиленные отряды спасателей для прочесывания завалов и оценки повреждений. Сообщений о погибших нет.

Как сообщается, ветер сорвал крыши с домов, опрокинул десятки автомобилей и обрушил строительный кран, из-за чего пострадали 9 человек. Из-за урагана затонуло несколько яхт и лодок.

Напомним, ранее в Британии из-за широкомасштабного наводнения, которое было вызвано штормом "Кристоф", эвакуировали тысячи домов. Тогда Агентство по вопросам окружающей среды заявило, что много рек находились на "опасно высоком уровне".

Кроме того, РБК-Украина писало, что на Китай обрушился мощный ураган. Стихия обрушилась на провинцию Ляонин, в результате которой 190 человек получили ранения, и шесть человек погибли.

Также на севере Испании сильный ливень привел к наводнению в городе Тафалья, в результате чего погиб как минимум один человек - водитель, чью машину снесло водой.