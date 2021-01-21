В Британии эвакуировали тысячи домов из-за шторма "Кристоф"

Фото: наводнение в Британии (twitter.com RWindscheffel)

Этой ночью в Британии из-за широкомасштабного наводнения, которое было вызвано штормом "Кристоф", эвакуировали тысячи домов. Агентство по окружающей среде заявило, что сейчас много рек находятся на "опасно высоком уровне".

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, около 2 тысяч домов были эвакуированы в районах Дидсбери и Нортенден в Манчестере, а также в Ратина и Бангор-он-Ди в Северном Уэльсе и Магулли в Мерсисайде.

В стране службы выпустили более 200 предупреждений о наводнениях, дожде и снеге. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство полностью готово к двойному кризису - наводнению и пандемии. Он добавил, что все объекты, в которые заселяют эвакуированных в результате непогоды, защищены в соответствии с коронавирусными нормами.

Фото: наводнение в Британии (twitter.com RWindscheffel)

Напомним, в Греции произошло сильное наводнение. Оно затопило города Янина и Арта и повредило десятки домов.

Также РБК-Украина писало, что на севере Испании сильный ливень привел к наводнению в городе Тафалья, в результате чего погиб минимум один человек - водитель, чью машину снесло водой.

Ранее сообщалось, что на Китай обрушился мощный ураган. Стихия обрушилась на провинцию Ляонин, в результате которой 190 человек получили ранения и шесть человек погибли.