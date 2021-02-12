В Турции смерч и ураган. Пострадали по меньшей мере 16 человек

В турецкой провинции Измир в ночь на 12 февраля из-за шквального ветра и смерчей пострадали по меньшей мере 16 человек. Повреждения также получили десятки зданий, сооружений и транспорт.

Об этом сообщает Sozcu.

Как сообщается, ветер сорвал крыши с домов, опрокинул десятки автомобилей и обрушил строительный кран, из-за чего пострадали 9 человек. Из-за урагана затонуло несколько яхт и лодок. Экстренные службы госпитализировали раненых и направили усиленные отряды спасателей для прочесывания завалов и оценки повреждений. Сообщений о погибших нет. Фото: смерч и ураган в Турции (twitter.com/hamitkilicbafra)