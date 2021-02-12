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У Туреччині смерч та ураган. Постраждали щонайменше 16 людей

Новость на русском → Ізмір, П'ятниця 12 лютого 2021 11:46
У Туреччині смерч та ураган. Постраждали щонайменше 16 людей Фото: смерч та ураган у Туреччині (twitter.com/hamitkilicbafra)
Автор: Андрій Козловський

У турецькій провінції Ізмір в ніч на 12 лютого через шквальний вітер та смерч постраждали щонайменше 16 людей. Пошкодження також отримали десятки будинків, споруд та транспорт.

Про це повідомляє Sozcu.

Як повідомляється, вітер позривав дахи з будинків, перекинув десятки автомобілів і обрушив будівельний кран, через що постраждали 9 осіб. Через ураган затонуло кілька яхт і човнів.

Екстрені служби госпіталізували поранених і направили посилені загони рятувальників для прочісування завалів та оцінки пошкоджень. Повідомлень про загиблих немає.

Фото: смерч та ураган у Туреччині (twitter.com/hamitkilicbafra)

Нагадаємо, раніше у Британії через широкомасштабну повінь, яка була спричинена штормом "Крістоф", евакуювали тисячі будинків. Тоді Агентство з питань довкілля заявило, що багато річок знаходились на "небезпечно високому рівні".

Крім того, РБК-Україна писало, що на Китай обрушився потужний ураган. Стихія обрушилася на провінцію Ляонін, в результаті якої 190 осіб отримали поранення і шість чоловік загинули.

Також на півночі Іспанії сильна злива призвела до повені у місті Тафалья, в результаті чого загинула щонайменше одна людина - водій, чию машину знесло водою.

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