У Туреччині смерч та ураган. Постраждали щонайменше 16 людей

У турецькій провінції Ізмір в ніч на 12 лютого через шквальний вітер та смерч постраждали щонайменше 16 людей. Пошкодження також отримали десятки будинків, споруд та транспорт.

Про це повідомляє Sozcu.

Як повідомляється, вітер позривав дахи з будинків, перекинув десятки автомобілів і обрушив будівельний кран, через що постраждали 9 осіб. Через ураган затонуло кілька яхт і човнів. Екстрені служби госпіталізували поранених і направили посилені загони рятувальників для прочісування завалів та оцінки пошкоджень. Повідомлень про загиблих немає. Фото: смерч та ураган у Туреччині (twitter.com/hamitkilicbafra)