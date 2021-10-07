В Турции самолет совершил экстренную посадку после сообщений о бомбе
Фото: самолет совершил экстренную посадку после сообщений о бомбе (flickr)
В Турции самолет совершил экстренную посадку после сообщений о бомбе. Пассажиры эвакуированы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на haber.sol.
Пассажирский самолет авиакомпании Al Jazeera Airlines, выполнявший рейс Кувейт-Трабзон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Трабзона.
Поступило сообщение о том, что в самолете заложена бомба. После этого всем самолетам, вылетающим из Кувейта, было предложено совершить аварийную посадку в соответствующих аэропортах.
Саперы проводят обыск самолета. В настоящее время проводится досмотр багажа 51 пассажира, находившихся на борту воздушного судна.