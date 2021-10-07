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У Туреччині літак здійснив екстрену посадку після повідомлень про бомбу

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Трабзон, Четвер 07 жовтня 2021 15:37
У Туреччині літак здійснив екстрену посадку після повідомлень про бомбу Фото: літак здійснив екстрену посадку після повідомлень про бомбу (flickr)
Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині літак здійснив екстрену посадку після повідомлень про бомбу. Пасажири евакуйовані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на haber.sol.

Пасажирський літак авіакомпанії Al Jazeera Airlines, що виконував рейс Кувейт-Трабзон, здійснив вимушену посадку в аеропорту Трабзона.

Надійшло повідомлення про те, що в літаку закладена бомба. Після цього всім літакам, що вилітають з Кувейту, було запропоновано здійснити аварійну посадку у відповідних аеропортах.

Сапери проводять обшук літака. Наразі проводиться огляд багажу 51 пасажира, що знаходився на борту повітряного судна.

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