В Турции в результате стрельбы в муфтияте погибли 5 человек

Новости Происшествия 18.08.2018 - 03:59
Иллюстративное фото: турецкая полиция (Wikimedia Commons)
Иллюстративное фото: турецкая полиция (Wikimedia Commons)

Стрелявший попытался покончить жизнь самоубийством и впоследствии умер в больнице

В Турции в городе Терджан в результате стрельбы в офисе муфтия пять человек погибли и двое получили ранения. Об этом говорится в сообщении администрации провинции Эрзинджан.

Стрельба произошла в пятницу, 17 августа, около 15:00 по Киеву в здании местной администрации.

Во время собрания один из сотрудников муфтията открыл огонь по присутствующим из пистолета.

Согласно сообщению, среди погибших - заместитель муфтия.

Стрелявший попытался покончить жизнь самоубийством, был ранен и госпитализирован, впоследствии он скончался в больнице.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в Греции на острове Родос 31 июля в результате стрельбы в лагере ромов пострадали 13 человек. Трое ромов на автомобиле остановились возле лагеря и открыли огонь. Полиция арестовала 17-летнего нападающего, еще двум удалось скрыться.

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