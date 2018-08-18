У Туреччині в результаті стрілянини в муфтіяті загинули 5 осіб

Стрілок спробував накласти на себе руки і згодом помер у лікарні

У Туреччині в місті Терджан у результаті стрілянини в офісі муфтія п'ятеро людей загинули і двоє отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні адміністрації провінції Ерзінджан.

Стрілянина сталася в п'ятницю, 17 серпня, близько 15:00 за Києвом у будівлі місцевої адміністрації.

Під час зборів один із працівників муфтіяту відкрив вогонь по присутніх з пістолета.

Згідно з повідомленням, серед загиблих - заступник муфтія.

Стрілець спробував покінчити життя самогубством, був поранений і госпіталізований, згодом він помер у лікарні.

Двоє поранених перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, в Греції на острові Родос 31 липня в результаті стрілянини в таборі ромів постраждали 13 людей. Троє ромів на автомобілі зупинилися біля табору і відкрили вогонь. Поліція заарештувала 17-річного нападника, ще двом вдалося втекти.