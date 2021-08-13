В Турции в результате наводнения погибли 27 человек

В Черноморском регионе Турции в результате сильных дождей и наводнения продолжает расти количество погибших. На данный момент известно о 27 жертвах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сообщило, что 25 человек погибли в результате наводнений в провинции Кастамону и еще два человека погибли в Синопе.
В провинции Бартын продолжаются поиски пропавшего без вести человека.
Более 1700 человек были эвакуированы из пострадавших районов, некоторые с помощью вертолетов и лодок.
112 деревень в Кастамону и 86 деревень в Синопе остались без электричества, и что для региона был выделен фонд в размере 2,4 миллиона долларов.
Напомним, в Турции произошли наводнения вследствие проливных дождей.