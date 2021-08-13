У Туреччині в результаті повені загинули 27 людей

Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій повідомило, що 25 людей загинули в результаті повеней в провінції Кастамону і ще дві людини загинули в Синопі.

У провінції Бартин тривають пошуки зниклої безвісти людини.

Понад 1700 осіб були евакуйовані з постраждалих районів, деякі з допомогою вертольотів і човнів.

112 сіл в Кастамону і 86 сіл в Синопі залишилися без електрики, і що для регіону був виділений фонд у розмірі 2,4 мільйона доларів.