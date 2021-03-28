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В Турции прошли протесты против выхода из Стамбульской конвенции

Автор: Даша Харченко

В городах Турции на выходных женщины выходили на протесты против выхода страны из Стамбульской конвенции. 20 марта президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции о защите женщин.

Об этом участники и организаторы мероприятий писали в Twitter.

Самые массовые митинги прошли в Стамбуле. Также акции протеста прошли в Коджаэли, Мугли, Испарти, Шанлыурфе, Ескишехири, Агре и других городах.

В соцсетях запустили хэштег #KararıGeriCek, что переводится как "отзови решение". Активистки объявили о намерении продолжать акции протеста, пока решение о выходе Турции из Стамбульской конвенции не будет отменено.

Добавим, что в Европейском союзе выразили сожаление и непонимание, и призвали Турцию пересмотреть решение о выходе из Стамбульской конвенции.

Президент США Джо Байден разочарован решением Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите женщин. По словам Байдена, гендерное насилие затрагивает каждую страну мира.

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