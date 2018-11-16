В Турции прошли массовые аресты деятелей культуры

Фото: полиция Турции (flickr.com-shampoo6)

В общем был выдан ордер на арест 20 человек, из которых пока арестованы 12

В пятницу, 16 ноября, в Турции полицейские провели спецоперации, во время которых задержали более десяти ученых и деятелей культуры. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Как сообщает издание, задержанные являются представителями организации Anadolu Kültür. В прошлом году приговорили к заключению главу данной культурной организации Османа Кавалу. В этот раз среди задержанных - заместитель Кавалы, член правления организации, а также директор.

Среди задержаных есть преподаватели университетов. В общем был выдан ордер на арест 20 человек, из которых пока арестованы 12.

Напомним, ранее в Турции полиция задержала 43 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство". Правоохранители проводили задержания в нескольких районах Стамбула одновременно. Также они совершили рейды по 15 адресам.

Также 14 июня в Турции задержали 18 предполагаемых членов ИГИЛ.