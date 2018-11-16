ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Турции прошли массовые аресты деятелей культуры

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 17:29
В Турции прошли массовые аресты деятелей культуры
Фото: полиция Турции (flickr.com-shampoo6)

В общем был выдан ордер на арест 20 человек, из которых пока арестованы 12

В пятницу, 16 ноября, в Турции полицейские провели спецоперации, во время которых задержали более десяти ученых и деятелей культуры. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Как сообщает издание, задержанные являются представителями организации Anadolu Kültür. В прошлом году приговорили к заключению главу данной культурной организации Османа Кавалу. В этот раз среди задержанных - заместитель Кавалы, член правления организации, а также директор.

Среди задержаных есть преподаватели университетов. В общем был выдан ордер на арест 20 человек, из которых пока арестованы 12.

Напомним, ранее в Турции полиция задержала 43 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство". Правоохранители проводили задержания в нескольких районах Стамбула одновременно. Также они совершили рейды по 15 адресам.

Также 14 июня в Турции задержали 18 предполагаемых членов ИГИЛ.

 

У Турции есть вторая аудиозапись убийства Хашкаджи В деле убийства Хашкаджи необходимо международное расследование, - глава МИД Турции
Новости Украины ТурцияарестКультура
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь