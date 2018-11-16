У Туреччині пройшли масові арешти діячів культури

Фото: поліція Туреччини (flickr.com-shampoo6)

Загалом був виданий ордер на арешт 20 осіб, з яких поки заарештовано 12

У п'ятницю, 16 листопада, в Туреччині поліцейські провели спецоперації, під час яких затримали більше десяти вчених і діячів культури. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Як повідомляє видання, затримані є представниками організації Anadolu Kültür. У минулому році засудили до ув'язнення главу цієї культурної організації Османа Кавала. Цього разу серед затриманих - заступник Кавали, член правління організації, а також директор.

Серед затриманих є викладачі університетів. Загалом був виданий ордер на арешт 20 осіб, з яких поки заарештовано 12.

Нагадаємо, раніше в Туреччині поліція затримала 43 передбачуваних членів терористичного угруповання "Ісламська держава". Правоохоронці проводили затримання в декількох районах Стамбула одночасно. Також вони здійснили рейди по 15 адрес.

Також 14 червня в Туреччині задержали 18 передбачуваних членів ИГИЛ.