В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции, неподалеку от Стамбула, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 7 километров. Пока сообщений о жертвах и значительных разрушениях нет.

"В районе населенного пункта Хендек провинции Бурса (близ Стамбула, - ред.) произошло землетрясение магнитудой 4,6", - говорится в сообщении.

Напомним, в Албании на юго-востоке от столицы в сельских районах произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Перу 26 мая состоялось землетрясение магнитудой 8 баллов. В результате происшествия в стране погиб один человек, еще 11 получили травмы.

Также в результате землетрясения 18 домов были полностью разрушены, а еще 27 получили повреждения. В результате происшествия был причинен ущерб дорожной инфраструктуре. Пострадали здания трех учебных и трех медицинских центров, два храма в регионах Сан Мартин и Амасонас.