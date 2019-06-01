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В Албании произошло землетрясение, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    01.06.2019 - 15:16
В Албании произошло землетрясение, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (flickr.com matthileo)

В результате землетрясения пострадало по меньшей мере 2 человека

В Албании на юго-востоке от столицы в сельских районах произошло землетрясение с магнитудой 5,3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Сообщается, что в результате землетрясения ранения получили по меньшей мере 2 человека. Также в Министерстве обороны Албании рассказали, что было повреждено минимум 5 домов.

Институт геологии, энергетики, воды и окружающей среды Албании сообщил, что землетрясение произошло в субботу, 1 июня, в 6:26 по местному времени. Оно зацепило район Корча, который в 180 километрах на юго-восток от Тираны.

Албания является частью сейсмоопасной зоны, где каждые несколько дней фиксируются землетрясения, однако большинство из них даже не ощущаются.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Перу 26 мая произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. В результате происшествия в стране погиб один человек, еще 11 - получили травмы. 

Также в результате землетрясения 18 зданий были полностью разрушены, а еще 27 получили повреждения. В результате происшествия был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре. Пострадали здания трех учебных и трех медицинских центров, два храма в регионах Сан Мартин и Амасонас.

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Новости Украины землетрясениеАлбания
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