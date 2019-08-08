У Туреччині стався потужний землетрус, є постраждалі

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В результаті землетрусу постраждали 27 людей

У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,5, в результаті якого постраждали щонайменше 27 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився на відстані 1,74 кілометри від села Армуталаны. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині семи кілометрів.

Перші підземні поштовхи і афтершоки відчувалися протягом деякого часу в сусідніх провінціях, в тому числі в Антальї і Мугле, де розташовані курорти.

За останніми даними, жертв немає, 27 осіб звернулися до лікарні з різними травмами, отриманими в результаті падіння або паніки при спробах вибратися з будинків на вулицю.

Деякі житлові і господарські споруди в зонах землетрусів були пошкоджені. Великих руйнувань немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поблизу Тайваню стався землетрус силою 6,4 бали, поштовхи відчувалися навіть в столиці. Епіцентр землетрусу знаходився в океані на схід від Тайваню на глибині 30 км.

Крім того, біля берегів Японії у вівторок, 18 червня, з-за землетрусу магнітудою 6,8 балів утворилося цунамі заввишки близько 1 м. Щонайменше 21 людина постраждала в Японії в результаті сильного землетрусу, який стався в Японському морі поруч з префектурою Ямагата. Більшість постраждалих - літні люди, які отримали різні травми в результаті падінь через підземних поштовхів.