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В Турции произошло масштабное ДТП с автобусом, погибли 15 человек

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Балыкесир, Воскресенье 08 августа 2021 13:04
В Турции произошло масштабное ДТП с автобусом, погибли 15 человек Фото: в Турции произошло ДТП (aa.com.tr)
Автор: Анастасия Рокитна

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса. В результате аварии погибли 15 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Сообщается, что 11 человек погибли на месте ДТП, четыре скончались уже в больнице. Пострадали не менее 18 человек, их госпитализировали.

Аварийные службы и медицинские бригады прибыли на место происшествия и позаботились о том, чтобы пострадавших перевели в 5 больниц в Балыкесире.

Подробности и причины аварии выясняются.

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