В Турции произошло масштабное ДТП с автобусом, погибли 15 человек
Фото: в Турции произошло ДТП (aa.com.tr)
В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса. В результате аварии погибли 15 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.
Сообщается, что 11 человек погибли на месте ДТП, четыре скончались уже в больнице. Пострадали не менее 18 человек, их госпитализировали.
Аварийные службы и медицинские бригады прибыли на место происшествия и позаботились о том, чтобы пострадавших перевели в 5 больниц в Балыкесире.
Подробности и причины аварии выясняются.