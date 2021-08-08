У Туреччині сталася масштабна ДТП з автобусом, загинули 15 людей

У Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автобуса. В результаті аварії загинули 15 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Anadolu .

Повідомляється, що 11 людей загинули на місці ДТП, четверо померли вже в лікарні. Постраждали не менше 18 осіб, їх госпіталізували.

Аварійні служби та медичні бригади прибули на місце події і подбали про те, щоб постраждалих перевели в 5 лікарень в Баликесірі.

Подробиці і причини аварії з'ясовуються.