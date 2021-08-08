У Туреччині сталася масштабна ДТП з автобусом, загинули 15 людей
Фото: у Туреччині сталася ДТП (aa.com.tr)
У Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автобуса. В результаті аварії загинули 15 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.
Повідомляється, що 11 людей загинули на місці ДТП, четверо померли вже в лікарні. Постраждали не менше 18 осіб, їх госпіталізували.
Аварійні служби та медичні бригади прибули на місце події і подбали про те, щоб постраждалих перевели в 5 лікарень в Баликесірі.
Подробиці і причини аварії з'ясовуються.