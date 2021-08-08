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У Туреччині сталася масштабна ДТП з автобусом, загинули 15 людей

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Баликесир, Неділя 08 серпня 2021 13:04
У Туреччині сталася масштабна ДТП з автобусом, загинули 15 людей Фото: у Туреччині сталася ДТП (aa.com.tr)
Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автобуса. В результаті аварії загинули 15 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Повідомляється, що 11 людей загинули на місці ДТП, четверо померли вже в лікарні. Постраждали не менше 18 осіб, їх госпіталізували.

Аварійні служби та медичні бригади прибули на місце події і подбали про те, щоб постраждалих перевели в 5 лікарень в Баликесірі.

Подробиці і причини аварії з'ясовуються.

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