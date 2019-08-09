ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Турции произошла серия взрывов на складе боеприпасов

Новости » Происшествия    09.08.2019 - 10:05
В Турции произошла серия взрывов на складе боеприпасов
Фото: взрывы в Турции (aa.com.tr)

В результате взрыва в некоторых частях склада произошел пожар

В Рейханлинском районе Хатая (Турция) произошла серия взрывов на складе военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

В результате взрыва в некоторых частях склада произошел пожар. Жителей близлежащих районов экстренно эвакуировали. Взрывная волна выбила стекла в нескольких десятках зданий, а на стенах образовались трещины.

Информации о пострадавших и погибших нет. К месту происшествия были экстренно направлены спасатели, медики и полиция.

В Турции произошла серия взрывов на складе боеприпасов

Фото: место взрыва (mk-turkey ru)

Напомним, в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне под Архангельском (Российская Федерация) два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени. 

Кроме этого, 5 августа в Красноярском крае России в городе Ачинске произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Отмечалось, что взрывной волной в жилых домах выбило окна. Кроме того, в результате взрывов на территории артиллерийского склада погиб военнослужащий, еще 12 человек пострадали.

Из-за взрывов воздушное пространство над военной частью закрыли в радиусе 30 км.

В Турции произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие В Швеции прогремел взрыв
Новости Украины ТурциябоеприпасыВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь