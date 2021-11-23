В Турции проходят протесты из-за рекордного обвала лиры

"Такой катастрофы в истории республики не было", - сказал Кемаль Килидароглу, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии, обвиняя в падении валюты президента Реджепа Эрдогана, возглавляющего страну с 2003 года.

К вечеру 23 ноября 13,4 лир давали за один доллар. После рекордного падения национальной валюты люди опасаются роста цен на продукты.

Жители Анкары и Стамбула вышли на улицы со своими кастрюлями и сковородами, чтобы выразить протест против обрушения национальной валюты.

В городе Батикент вблизи турецкой столицы граждане скандировали лозунги "Отставка Эрдогана" и "Правительство в отставку".

В Стамбуле члены Рабочей партии Турции сделали заявление для СМИ перед Центральным банком после марша. Также в акциях протеста приняли участие члены Коммунистической партии Турции. Полиция перекрыла стамбульскую площадь Таксим.