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В Турции проходят протесты из-за рекордного обвала лиры

Автор: Анна Полисученко

В Турции начались акции протеста из-за обвала местной валюты - лиры - по отношению к доллару. Протестующие требуют отставки правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Duvar.

"Такой катастрофы в истории республики не было", - сказал Кемаль Килидароглу, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии, обвиняя в падении валюты президента Реджепа Эрдогана, возглавляющего страну с 2003 года.

К вечеру 23 ноября 13,4 лир давали за один доллар. После рекордного падения национальной валюты люди опасаются роста цен на продукты.

Жители Анкары и Стамбула вышли на улицы со своими кастрюлями и сковородами, чтобы выразить протест против обрушения национальной валюты.

В городе Батикент вблизи турецкой столицы граждане скандировали лозунги "Отставка Эрдогана" и "Правительство в отставку".

В Стамбуле члены Рабочей партии Турции сделали заявление для СМИ перед Центральным банком после марша. Также в акциях протеста приняли участие члены Коммунистической партии Турции. Полиция перекрыла стамбульскую площадь Таксим.

Ранее мы писали, что лира обвалилась после обещания Эрдогана выиграть "экономическую войну за независимость".

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ТурцияСтамбулАнкара