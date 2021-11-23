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У Туреччині проходять протести через рекордний обвал ліри

Автор: Анна Полисученко

У Туреччині почалися акції протесту через обвал місцевої валюти - ліри - по відношенню до долара. Протестувальники вимагають відставки уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Duvar.

"Такої катастрофи в історії республіки не було", - сказав Кемаль Кілідароглу, лідер опозиційної Народно-республіканської партії, звинувачуючи в падінні валюти президента Реджепа Ердогана, який очолює країну з 2003 року.

До вечора 23 листопада 13,4 лір давали за один долар. Після рекордного падіння національної валюти люди побоюються зростання цін на продукти.

Жителі Анкари і Стамбула вийшли на вулиці зі своїми каструлями і сковородами, щоб висловити протест проти обвалення національної валюти.

У місті Батікент поблизу турецької столиці громадяни скандували гасла "Відставка Ердогана" і "Уряд у відставку".

У Стамбулі члени Робочої партії Туреччини зробили заяву для ЗМІ перед Центральним банком після маршу. Також в акціях протесту взяли участь члени Комуністичної партії Туреччини. Поліція перекрила Стамбульську площу Таксим.

Раніше ми писали, що ліра обвалилася після обіцянки Ердогана виграти "економічну війну за незалежність".

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