В Турции к пожизненному заключению приговорили более 300 противников Эрдогана

Турецкий суд приговорил к пожизненному сроку 337 участников государственного переворота в Турции в 2016 году. Всего по обвинению в попытке захвата власти в Турции перед судом предстали около 500 человек.

Об этом сообщает BBC.

Среди 337 человек, которые получили пожизненные тюремные сроки, 14 (10 военных летчиков и четверо штатских) - на усиленном режиме содержания. Еще шесть фигурантов осудили заочно.

Процесс длился с середины 2017 года на территории тюремного комплекса "Синджан" в пригороде Анкары. Для проведения заседания в нем соорудили зал на полторы тысячи человек. В день вынесения приговора помещение было переполнено.

Ранее РБК-Украина писало, что нескольким фигурантам дела о попытке государственного переворота в Турции дали по 79 пожизненных сроков.

Напомним, попытка военного переворот в Турции произошла вечером 15 июля 2016 года. В результате попытки переворота погибли около 240 человек.

После того, как путч был подавлен, по стране прокатилась волна массовых арестов и увольнений военных, чиновников и учителей за предполагаемые связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Эрдоган объявил организатором переворота.