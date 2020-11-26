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Фигурантам дела о перевороте в Турции дали по 79 пожизненных сроков

Анкара, Четверг 26 ноября 2020 13:57
Фигурантам дела о перевороте в Турции дали по 79 пожизненных сроков
Фото: попытка переворота в Турции (wikimedia.org)
Автор: РБК-Украина

Нескольким фигурантам дела о попытке государственного переворота в Турции дали по 79 пожизненных сроков. Приговоры вынесли военным, которые принимали участие в событиях на авиабазе "Акынджи" возле Анкары.

Об этом пишет Anadolu.

Сообщается, что один из участников событий 15 июля 2016 года бывший полковник Вейсел Кавак, который был секретарем командования ВВС Турции, приговорен к 79 пожизненным срокам. Такой же приговор получили бывший майор 143-й эскадрильи ВВС Турции Али Карабулут и бывший пилот Хусейн Тюрк, который наносил авиаудары по зданиям парламента управления спутниковой связи TÜRKSAT и Управления спецназа МВД.

Кроме того, часть офицеров получила по 3 пожизненных срока за причастность к авиаударам по административным зданиям.

Напомним, попытка военного переворот в Турции произошла вечером 15 июля 2016 года. Службы безопасности пытались сделать все возможное для того, чтобы решить ситуацию, но в течение нескольких часов военные заявили о захвате власти. Все это время президент Реджеп Тайип Эрдоган находился в безопасности.

В результате попытки переворота погибли около 240 человек.

После того, как власти подавили путч, по стране прокатилась волна массовых арестов и увольнений военных, чиновников и учителей за предполагаемые связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Эрдоган объявил организатором переворота.

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