ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Турции к пожизненному заключению приговорили более 300 противников Эрдогана

Анкара, Пятница 27 ноября 2020 10:10
В Турции к пожизненному заключению приговорили более 300 противников Эрдогана
Фото: люди протестуют против военного переворота в Стамбуле в 2016 году (wikimedia Maurice Flesier)
Автор: Игорь Литвиненко

Турецкий суд приговорил к пожизненному сроку 337 участников государственного переворота в Турции в 2016 году. Всего по обвинению в попытке захвата власти в Турции перед судом предстали около 500 человек.

Об этом сообщает BBC.

Среди 337 человек, которые получили пожизненные тюремные сроки, 14 (10 военных летчиков и четверо штатских) - на усиленном режиме содержания. Еще шесть фигурантов осудили заочно.

Процесс длился с середины 2017 года на территории тюремного комплекса "Синджан" в пригороде Анкары. Для проведения заседания в нем соорудили зал на полторы тысячи человек. В день вынесения приговора помещение было переполнено.

Ранее РБК-Украина писало, что нескольким фигурантам дела о попытке государственного переворота в Турции дали по 79 пожизненных сроков.

Напомним, попытка военного переворот в Турции произошла вечером 15 июля 2016 года. В результате попытки переворота погибли около 240 человек.

После того, как путч был подавлен, по стране прокатилась волна массовых арестов и увольнений военных, чиновников и учителей за предполагаемые связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Эрдоган объявил организатором переворота.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Турциягоспереворот

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь