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У Туреччині до довічного ув'язнення засудили понад 300 супротивників Ердогана

Анкара, П'ятниця 27 листопада 2020 10:10
У Туреччині до довічного ув'язнення засудили понад 300 супротивників Ердогана
Фото: люди протестують проти військового перевороту у Стамбулі в 2016 році (wikimedia Maurice Flesier)
Автор: Игорь Литвиненко

Турецький суд засудив до довічного терміну 337 учасників державного перевороту в Туреччині в 2016 році. Всього за звинуваченням у спробі захоплення влади в Туреччині перед судом постали близько 500 чоловік.

Про це повідомляє BBC.

Серед 337 осіб, які отримали довічні тюремні терміни, 14 (10 військових льотчиків і четверо цивільних) - на посиленому режимі утримання. Ще шість фігурантів засудили заочно.

Процес тривав з середини 2017 року на території тюремного комплексу "Сінджаї" в передмісті Анкари. Для проведення засідання в ньому спорудили зала на півтори тисячі осіб. У день винесення вироку приміщення було переповнене.

Раніше РБК-Україна писало, що кільком фігурантам справи про спробу державного перевороту в Туреччині дали по 79 довічних термінів.

Нагадаємо, спроба військового перевороту в Туреччині сталася ввечері 15 липня 2016 року. В результаті спроби перевороту загинули близько 240 осіб.

Після того, як путч був пригнічений, по країні прокотилася хвиля масових арештів та звільнень військових, чиновників і вчителів за ймовірні зв'язки з проповідником Фетхуллахом Гюлен, якого Ердоган оголосив організатором перевороту.

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