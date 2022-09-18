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В Турции построили корпус корвета "Гетман Иван Мазепа" для ВМС Украины

Новина українською →
Стамбул, Воскресенье 18 сентября 2022 21:03
В Турции построили корпус корвета "Гетман Иван Мазепа" для ВМС Украины Иллюстративное фото: в Турции построили корпус корвета "Гетман Иван Мазепа" для ВМС Украины (mil-in-ua)
Автор: Иван Носальский

В Стамбуле на верфи RMK Marine завершили строительство корпуса для нового флагмана Украины - корвета "Гетман Иван Мазепа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Turdef.

По данным турецкого издания, сейчас корабль находится в сухом доке. На его борт уже нанесли название "Гетман Иван Мазепа" и номер F 211.

Корвет станет новым флагманом украинского флота после того, как "Гетман Сагайдачный" был затоплен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Отметим, что корвет "Гетман Иван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет. Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.

Корпус корвета "Гетман Иван Мазепа" (turdef.com)

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Мазепа" корвету класса Ada, который строится для ВМС ВСУ.

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