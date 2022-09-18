У Туреччині збудували корпус корвету "Гетьман Іван Мазепа" для ВМС України
У Стамбулі на верфі RMK Marine завершили будівництво корпусу для нового флагмана України - корвета "Гетьман Іван Мазепа".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Turdef .
За даними турецького видання, зараз корабель перебуває у сухому доку. На його борт вже нанесли назву "Гетьман Іван Мазепа" та номер F 211.
Корвет стане новим флагманом українського флоту після того, як "Гетьмана Сагайдачного" було затоплено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Зазначимо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його приймуть до складу ВМФ України у 2024 році.
Корпус корвета "Гетьман Іван Мазепа" (turdef.com)
Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський надав ім'я "Гетьман Іван Мазепа" корвету класу Ada , який будується для ВМС ЗСУ.
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