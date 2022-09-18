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У Туреччині збудували корпус корвету "Гетьман Іван Мазепа" для ВМС України

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Стамбул, Неділя 18 вересня 2022 21:03
У Туреччині збудували корпус корвету "Гетьман Іван Мазепа" для ВМС України Ілюстративне фото: у Туреччині збудували корпус корвету "Гетьман Іван Мазепа" для ВМС України (mil-in-ua)
Автор: Іван Носальський

У Стамбулі на верфі RMK Marine завершили будівництво корпусу для нового флагмана України - корвета "Гетьман Іван Мазепа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Turdef .

За даними турецького видання, зараз корабель перебуває у сухому доку. На його борт вже нанесли назву "Гетьман Іван Мазепа" та номер F 211.

Корвет стане новим флагманом українського флоту після того, як "Гетьмана Сагайдачного" було затоплено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його приймуть до складу ВМФ України у 2024 році.

Корпус корвета "Гетьман Іван Мазепа" (turdef.com)

Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський надав ім'я "Гетьман Іван Мазепа" корвету класу Ada , який будується для ВМС ЗСУ.

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