В Турции перевернулся пассажирский автобус: пострадали более 30 человек

Автобус выполнял рейс из Агры в Измир. На одном из участков дороги в провинции Ушак водитель не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.

На место аварии было направлено большое количество машин скорой помощи, бригад полиции и пожарных.

В ДТП пострадали 33 человека - 32 пассажира и водитель автобуса. Их доставили в местные больницы.