В Турции перевернулся пассажирский автобус: пострадали более 30 человек

В Турции на трассе Анкара-Ушак пассажирский автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадали 32 пассажира и водитель. Их направили в близлежащие больницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Автобус выполнял рейс из Агры в Измир. На одном из участков дороги в провинции Ушак водитель не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.
На место аварии было направлено большое количество машин скорой помощи, бригад полиции и пожарных.
В ДТП пострадали 33 человека - 32 пассажира и водитель автобуса. Их доставили в местные больницы.