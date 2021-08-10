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В Турции перевернулся пассажирский автобус: пострадали более 30 человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Турции на трассе Анкара-Ушак пассажирский автобус съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадали 32 пассажира и водитель. Их направили в близлежащие больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Автобус выполнял рейс из Агры в Измир. На одном из участков дороги в провинции Ушак водитель не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.

На место аварии было направлено большое количество машин скорой помощи, бригад полиции и пожарных.

В ДТП пострадали 33 человека - 32 пассажира и водитель автобуса. Их доставили в местные больницы.

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