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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: постраждали понад 30 осіб

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Туреччині на трасі Анкара-Ушак пасажирський автобус з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. Постраждали 32 пасажири і водій. Їх направили в довколишні лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TRT Haber.

Автобус виконував рейс з Агри в Ізмір. На одній з ділянок дороги в провінції Ушак водій не впорався з керуванням. В результаті машина з'їхала в кювет і перекинулася.

На місце аварії було направлено велику кількість машин швидкої допомоги, бригад поліції і пожежників.

У ДТП постраждали 33 людини - 32 пасажири і водій автобуса. Їх доставили в місцеві лікарні.

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ДТПТурцияАнкараАвария