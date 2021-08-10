У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: постраждали понад 30 осіб

Автобус виконував рейс з Агри в Ізмір. На одній з ділянок дороги в провінції Ушак водій не впорався з керуванням. В результаті машина з'їхала в кювет і перекинулася.

На місце аварії було направлено велику кількість машин швидкої допомоги, бригад поліції і пожежників.

У ДТП постраждали 33 людини - 32 пасажири і водій автобуса. Їх доставили в місцеві лікарні.