Из Турции паромом возвращаются более 90 украинцев

Из турецкого города Карасу в украинский Черноморск паромом доставят более 90 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального консульства Украины в Стамбуле.

Самой младшей пассажирке, которая отправляется в Украину - 1,5 года.

Полсотни украинцев доставили в Карасу из других турецких городов (Стамбул, Измира и Бурсы).

Напомним, в Турции зафиксировали более 100 тысяч заражений коронавирусом. Общее число смертей в стране - 2491. Уровень летальности составляет чуть больше 2,4%.

О первом случае заражения COVID-19 Турция сообщила 10 марта. В начале апреля число больных достигло 15 тыс. человек. Тогда же в Турции ввели комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет покидать дом. Также в двух крупнейших городах Турции - Стамбуле и Анкаре - ввели новые правила пользования общественным транспортом для борьбы с распространением коронавируса.

Также сообщалось, что в случае стабилизации эпидемиологической ситуации в стране Турция может снять карантин и открыть границы для старта туристического сезона в мае 2020 года.