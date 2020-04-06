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Из Турции паромом эвакуировали 35 украинцев

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 14:59
Из Турции паромом эвакуировали 35 украинцев
Фото: украинцев везут на обсервацию (dpsu.gov.ua)

Эвакуированные украинцы проведут 14 дней в обсервации

Из Турции в Черноморск Одесской области паромом эвакуировали 35 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что утром 4 марта в Черноморском морском торговом порту встречали украинцев, которые вернулись из Турции.

"Граждане Украины смогли вернуться на Родину при содействии МИД и, в частности, Генерального консульства Украины в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Первыми на борт судна поднялись специалисты Лабораторного центра Министерства здравоохранения на водном транспорте, которые провели обследование состояния здоровья всех пассажиров и членов экипажа. Симптомов заболевания не выявлено.

После этого пограничники начали оформление пассажиров и водителей.

"Согласно решению Правительства, указанная категория лиц должна пройти обязательную обсервацию течение 14 дней, о чем все граждане подписали информационные согласия. Обсервацию они будут проходить в одном из определенных Одесской областной государственной администрацией мест", - говорится в сообщении.

Пассажиров парома в сопровождении сотрудников Национальной полиции доставили в базу обсервации, где за состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать медицинские работники.

Напомним, по состоянию на 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования коронавирусом и 38 летальных случаев.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 12 дней средний темп прироста зараженных составляет 27%.

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