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З Туреччини поромом евакуювали 35 українців

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 14:59
З Туреччини поромом евакуювали 35 українців
Фото: українців везуть на обсервацію (dpsu.gov.ua)

Евакуйовані українці проведуть 14 днів в обсервації

З Туреччини в Чорноморськ Одеської області поромом евакуювали 35 українців. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що вранці 4 березня в Чорноморському морському торговому порту зустрічали українців, які повернулися з Туреччини.

"Громадяни України змогли повернутися на Батьківщину за сприяння МЗС та, зокрема, Генерального консульства України в Стамбулі", - йдеться в повідомленні.

Першими на борт судна піднялися фахівці Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я на водному транспорті, які провели обстеження стану здоров'я всіх пасажирів і членів екіпажу. Симптомів захворювання не виявлено.

Після цього прикордонники почали оформлення пасажирів і водіїв.

"Згідно з рішенням Уряду, зазначена категорія осіб повинна пройти обов'язкову обсервацію протягом 14 днів, про що всі громадяни підписали інформаційні згоди. Обсервацію вони будуть проходити в одному з визначених Одеською обласною державною адміністрацією місць", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів порома у супроводі співробітників Національної поліції доставили в базу обсервації, де за станом їх здоров'я постійно будуть спостерігати медичні працівники.

Нагадаємо, станом на 6 квітня, в Україні зафіксовано 1319 випадків інфікування коронавірусом і 38 летальних випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 12 днів середній темп приросту заражених становить 27%.

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