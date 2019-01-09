ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Сирийские курды взяли в плен исламиста из Украины

Новости » Общество    09.01.2019 - 18:45
Сирийские курды взяли в плен исламиста из Украины
Иллюстративное фото (facebook.com/Syrian.Democratic.Forces)

Представители курдских "Отрядов Народной самообороны" захватили в плен восемь боевиков ИГИЛ

Представители курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) на севере Сирии захватили в плен восемь боевиков международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), один из пленников оказался гражданином Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Задержание произошло во время спецоперации вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор. Согласно обнародованному в среду, 9 января, сообщению пресс-службы YPG, один из пленников оказался гражданином Украины.

По данным сирийских курдов, исламист с украинским гражданством - Аскар Зарманбетов. Среди остальных военнопленных двое граждан Узбекистана, один гражданин Таджикистана, один - Казахстана, один гражданин РФ, а также немец Лукас Гласс. Еще один задержанный - несовершеннолетний гражданин США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сирийские курды заявили о захвате в плен восьмерых иностранных граждан - джихадистов. До этого поддерживаемые США Сирийские демократические силы объявили, что задержали двух американцев среди пяти иностранных джихадистов. Они были захвачены в плен 30 декабря.

Курды в Сирии взяли в плен группу иностранных джихадистов Турция не будет медлить с операцией на востоке Сирии, - Чавушоглу
Новости Украины пленныеСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь