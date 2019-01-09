Сирийские курды взяли в плен исламиста из Украины

Иллюстративное фото (facebook.com/Syrian.Democratic.Forces)

Представители курдских "Отрядов Народной самообороны" захватили в плен восемь боевиков ИГИЛ

Представители курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) на севере Сирии захватили в плен восемь боевиков международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), один из пленников оказался гражданином Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Задержание произошло во время спецоперации вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор. Согласно обнародованному в среду, 9 января, сообщению пресс-службы YPG, один из пленников оказался гражданином Украины.

По данным сирийских курдов, исламист с украинским гражданством - Аскар Зарманбетов. Среди остальных военнопленных двое граждан Узбекистана, один гражданин Таджикистана, один - Казахстана, один гражданин РФ, а также немец Лукас Гласс. Еще один задержанный - несовершеннолетний гражданин США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сирийские курды заявили о захвате в плен восьмерых иностранных граждан - джихадистов. До этого поддерживаемые США Сирийские демократические силы объявили, что задержали двух американцев среди пяти иностранных джихадистов. Они были захвачены в плен 30 декабря.