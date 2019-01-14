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У Туреччині відповіли на погрозу Трампа ввести санкції

Новини » Політика    14.01.2019 - 10:33
У Туреччині відповіли на погрозу Трампа ввести санкції
Фото: Ібрагім Калин (byegm.gov.tr)

Анкара підкреслила, що веде боротьбу з терористами

Турецькі війська ведуть боротьбу з терористами, а не з курдами. Про це у відповідь на погрозу президента США Дональда Трампа ввести санкції в разі нападу Анкари на курдів заявив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Зокрема, Калин назвав "фатальною помилкою" прирівнювання сирійських курдів до Робочої партії Курдистану. Він додав, що Туреччина має намір захищати курдів та інших сирійців від терористичних загроз.

"Терористи не можуть бути вашими партнерами та союзниками", - підкреслив Калин.

У Туреччині відповіли на погрозу Трампа ввести санкції

За його словами, між "Ісламською державою" і РПК немає жодної різниці. Зазначимо, раніше Трамп заявив, що США завдадуть економічного удару по Туреччині в разі атаки на курдів на північному сході Сирії.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати зможуть домовитися з Туреччиною про захист представників курдської самооборони.

Минулого тижня, представники курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) на півночі Сирії захопили в полон бойовиків міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", один із полонених виявився громадянином України.

 

У США заявили про початок виведення військ із Сирії
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