В Турции из-за "Омикрона" максимальный с октября прирост заразившихся коронавирусом

"За последние 24 часа выявлено 32 176 случаев (заражения коронавирусом - ред.). Умерли 184 человека", - цитирует агентство данные Министерства здравоохранения Турции.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа связал резкий рост новых случаев коронавируса с распространением нового штамма "Омикрон".

"Снижение числа случаев заражения до 20 тысяч в сутки было серьезным успехом. Из-за быстрого распространения "Омикрона" сейчас снова наблюдается рост", - написал он в своем Twitter.

Министр призвал граждан Турции быть осторожными и как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса или сделать бустерные дозы.