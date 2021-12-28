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В Турции из-за "Омикрона" максимальный с октября прирост заразившихся коронавирусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Турции 28 декабря выявили 32 176 новых случаев заражения коронавирусом и 184 летальных исходов. Это стало максимумом с 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"За последние 24 часа выявлено 32 176 случаев (заражения коронавирусом - ред.). Умерли 184 человека", - цитирует агентство данные Министерства здравоохранения Турции.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа связал резкий рост новых случаев коронавируса с распространением нового штамма "Омикрон".

"Снижение числа случаев заражения до 20 тысяч в сутки было серьезным успехом. Из-за быстрого распространения "Омикрона" сейчас снова наблюдается рост", - написал он в своем Twitter.

Министр призвал граждан Турции быть осторожными и как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса или сделать бустерные дозы.

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ТурцияОмикронКоронавирус