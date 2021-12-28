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У Туреччині через "Омікрону" максимальний з жовтня приріст заразилися коронавірусом

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Туреччині 28 грудня виявили 32 176 нових випадків зараження коронавірусом і 184 летальних випадків. Це стало максимумом з 12 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За останні 24 години виявлено 32 176 випадків (зараження коронавірусом - ред.). Померли 184 людини", - цитує агентство дані Міністерства охорони здоров'я Туреччини.

Глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа пов'язав різке зростання нових випадків коронавірусу з поширенням нового штаму "Омікрон".

"Зниження числа випадків зараження до 20 тисяч на добу було серйозним успіхом. Через швидке поширення "Омікрона" зараз знову спостерігається зростання", - написав він у своєму Twitter.

Міністр закликав громадян Туреччини бути обережними і якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу або зробити бустерні дози.

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