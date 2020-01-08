В Турции официально запустили "Турецкий поток"

В среду, 8 января, в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщается, в церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Представители четырех стран повернули символический вентиль на торжественной церемонии в Стамбуле.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, "Турецкий поток" превратит Турцию в основного потребителя российского газа и устранит транзитные риски.

Напомним, 5 января Греция и Северная Македония начали получать российский газ по "Турецкому потоку".

Кроме того, Болгария намерена получать российский газ из газопровода "Турецкий поток" с 1 января 2020 года. По словам министра энергетики Болгарии Теменужка Петкова, местом доставки станет терминал на границе с Турцией. Ожидается, что "Турецкий поток" будет приносить Болгарии около 2,9 млрд кубометров газа в год.

Добавим, что вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Москва планирует ответить на санкции США против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". При этом Козак подчеркнул, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на американские санкции.