В Турции назвали количество рейсов из украинских портов по зерновому соглашению

"План состоит в том, чтобы судно отправлялось... каждый день. Если ничего не случится, некоторое время экспорт будет осуществляться по одному кораблю в день", - чиновник, имея в виду Одессу и два других украинских порта, затронутых соглашением.

Согласно данным Refinitiv Eikon, первое судно Razoni, перевозившее 26 527 тонн кукурузы в Ливан, пересекало западную часть Черного моря у румынской дельты Дуная в 07:14 по Гринвичу, почти на полпути к турецким водам, где оно будет проинспектировано в среду.

Чиновник, пожелавший остаться неназванным, добавил, что выход Razoni, был задержан на пару дней из-за "технических проблем", которые в настоящее время устранены. При этом Турция ожидает, что коридор безопасного прохода будет функционировать нормально.

Министерство обороны Турции заявило, что Razoni должен прибыть к побережью Турции рано утром в среду, а позднее тем же утром его проинспектируют представители Турции, Украины, России и ООН.

Четыре стороны отслеживают поставки и проводят инспекции из Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, расположенного по обе стороны пролива Босфор, соединяющего Черное море с мировыми рынками.