У Туреччині назвали кількість рейсів з українських портів за зерновою угодою

"План полягає в тому, щоб судно відправлялося... кожен день. Якщо нічого не трапиться, деякий час експорт буде здійснюватися по одному кораблю в день", - чиновник, маючи на увазі Одесу і два інших українських порти, порушених угодою.

Згідно з даними Refinitiv Eikon, перше судно Razoni, що перевозило 26 527 тонн кукурудзи до Лівану, перетинало західну частину Чорного моря біля румунської дельти Дунаю о 07: 14 за Гринвічем, майже на півдорозі до турецьких вод, де воно буде проінспектовано в середу.

Чиновник, який побажав залишитися неназваним, додав, що вихід Razoni, був затриманий на пару днів через "технічні проблеми", які в даний час усунені. При цьому Туреччина очікує, що коридор безпечного проходу буде функціонувати нормально.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що Razoni повинен прибути до узбережжя Туреччини рано вранці в середу, а пізніше того ж ранку його проінспектують представники Туреччини, України, Росії та ООН.

Чотири сторони відстежують поставки і проводять інспекції зі спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі, розташованого по обидві сторони протоки Босфор, що з'єднує Чорне море зі світовими ринками.