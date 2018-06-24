У Туреччині почалися вибори парламенту і президента

На пост глави держави балотуються Реджеп Тайіп Ердоган і Мухаррем Індже

В Туреччині почалося голосування на дострокових президентських і парламентських виборах. Про це повідомляє Reuters.

Так, на пост глави держави балотується чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган. Його головний суперник - кандидат від опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже.

Нагадаємо, за день до виборів президента Туреччини в суботу, 23 червня, у Стамбулі мільйони людей вийшли на мітинг на підтримку опозиційного політика Мухаррему Індже з Республіканської народної партії.

Раніше, в квітні президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів 24 червня. Спочатку вибори планували провести в листопаді 2019 року.

Відзначимо також, що 16 квітня 2017 року в Туреччині відбувся референдум, в ході якого більшість виборців прийняли рішення на користь законопроекту з 18 статей про перехід від парламентської до президентської системи.