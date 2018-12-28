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У Туреччині розпочалась масштабна операція проти ІДІЛ

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 11:52
У Туреччині розпочалась масштабна операція проти ІДІЛ
Фото: поліція Туреччини (twitter.com/rhafizoglu)

Поліцейські затримали 62 людини

В Анкарі (Турція) поліція проводить масштабну операцію з протидії діяльності терористичного угрупування "Ісламська держава", в результаті якої було затримано 62 людини, ще 12 людей розшукують. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NTV.

Повідомляється, у затриманих провели вдома обшуки. Поліцейські вилучили, зокрема, незареєстрований пістолет, 8 патронів, 14 тис. 200 лір, дробовик, численні документи та цифрові матеріали.

Нагадаємо, 25 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чувашоглу заявив, що вони здатні самостійно впоратися з "Ісламською державою" на території Сирії. Чувашоглу розповів, що Туреччина прийняла рішення тимчасово відкласти початок військової операції в Сирії проти курдських формувань і терористів "Ісламської держави" на східному березі Євфрату до закінчення консультацій з США.

Додамо, Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу". Він сказав, що влада Саудівської Аравії погодилася виділити кошти, необхідні на відновлення Сиріїзамість Сполучених Штатів.

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