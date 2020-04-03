В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Так, вводиться комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет покидать дом. В случае срочной необходимости, они имеют права выйти на улицу.

Также на 15 дней запрещен въезд и выезд транспортных средств из 31 провинции, в том числе из Стамбула.

Жители обязаны носить защитные маски в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах, на рынках и рабочих местах.

По состоянию на 3 апреля

в рамках профилактических мер Турция рекомендовала туроператорам и гостиницам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

Кроме того, Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение, а жители страны смогут совершать поездки в другие города только с разрешения местных властей.