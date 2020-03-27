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Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 21:52
Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Жители страны смогут посещать другие страны с разрешения властей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANews.

При этом турецкий президент добавил, что жители страны смогут совершать поездки в другие города страны только с разрешения местных властей.

Кроме того, Эрдоган заявил, что граждане не должны покидать дома, если только это не поход в магазин за продуктами или к врачу. При этом он добавил, что жители должны оставаться дома на добровольном карантине.

"Граждане должны соблюдать правила добровольного карантина, если они хотят избежать более строгих мер", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Турции за сутки увеличилось с 277 до 947 человек. На данный момент в Турции инфицировалось уже 1236 граждан.

Кроме того, в рамках профилактических мер Турция рекомендовала туроператорам и гостиницам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

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