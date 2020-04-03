У Туреччині людям молодше 20 років заборонили виходити на вулицю

Президент Туреччини Реждеп Тайіп Ердоган оголосив про посилення карантинних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Так, вводиться комендантська година, який забороняє особам молодше 20 років залишати будинок. В разі термінової необхідності, вони мають права вийти на вулицю.

Також на 15 днів заборонений в'їзд і виїзд транспортних засобів з 31 провінції, в тому числі зі Стамбула.

Мешканці зобов'язані носити захисні маски в місцях скупчення людей, у тому числі в супермаркетах, на ринках і робочих місцях.

За станом на 3 квітня

в рамках профілактичних заходів Туреччина рекомендувала туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

Крім того, Туреччина повністю призупиняє міжнародне авіасполучення, а жителі країни зможуть здійснювати поїздки в інші міста лише з дозволу місцевої влади.