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В Турции изобрели прибор для выявления коронавируса за 10 секунд

Анкара, Вторник 05 января 2021 05:39
В Турции изобрели прибор для выявления коронавируса за 10 секунд
Фото: Пробирка с надписью "Коронавирус" (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Турецкие ученые из Национального исследовательского центра нанотехнологий Билькентского университета (UNAM) разработали прибор Diagnovir, позволяющий диагностировать коронавирус за десять секунд на основе образца слюны. Эффективность устройства составляет 99%, уверяют разработчики.

Об этом сообщается на сайте центра.

Разработанная оптическая система диагностики изменяет цвет свечения в присутствии вируса, тем самым обнаруживая вирусы с высокой избирательностью, отмечает университет.

Взятый у пациента образец слюны смешивается со специальным раствором и помещается на чип обнаружения патогенов, после чего присутствие вируса с высокой точностью определяется по флуоресцентному сигналу.

Напомним, Турция требует наличие отрицательного теста на коронавирус у всех пассажиров авиарейсов. Норма вступила в силу 28 декабря.

Кроме того, Турция подпишет соглашение с компанией Pfizer и BioNTech на поставку 4,5 миллиона доз вакцины против COVID-19.

Добавим, что в ноябре Турция ввела ряд новых карантинных ограничений, в частности, на работу заведений общественного питания. Кроме того, с 21 ноября в этой стране начал действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.

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